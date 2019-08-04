شكرا لقرائتكم خبر عن "احميها من الختان": أكثر من 3 مليون مستفيد ومستفيدة من أنشطة الحملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة عن نجاح حملة "احميها من الختان" والتى تم اطلاقها تزامنًا مع اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث الموافق 14 يونيو من كل عام، فى الوصول الى اكثر من 3 مليون مستفيد ومستفيدة من الرجال والنساء والأطفال بجميع محافظات الجمهورية وذلك خلال الفترة من 13 يونيو 2019 حتى 1 أغسطس 2019 .

وأعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة عن سعادتها بالنجاح الذى حققته الحملة حتى الآن ووصولها لهذا العدد من المواطنين على الأرض خلال هذه الفترة القصيرة، مشيرة إلى أنه مازال أمام اللجنة الكثير للقيام به خلال الفترة القادمة، مضيفه أن الحملة التى أطلقتها اللجنة كمحاولة لدق ناقوس الخطر فى المجتمع ولإعادة التذكير بالمشكلة وبأبعادها النفسية والصحية والجسدية و لتوعية الأهالى والسيدات والفتيات بأضرار هذه الجريمة التى تمارس على اجساد فتياتنا بدافع الشرف والعفة والأخلاق، او نسبها للدين، مشيرة ان الحملة تضمنت تنفيذ 276 فاعلية ونشاط وندوة ودورة تدريبية وقافلة توعوية واستمرت على مدار شهر ونصف فى جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت مايا مرسى، إلى أن حملة احميها من الختان تضمنت أنشطتها ايضاً تنظيم حملة لطرق الأبواب استمرت على مدار ثلاثة أيام فى الفترة من 29 إلى 31 بجميع المحافظات ،نجحت خلالها فى استهداف اكثر من 2 مليون مستفيد ومستفيدة من السيدات والرجال والأطفال، وذلك من خلال فروع المجلس القومى للمرأة بالمحافظات وبالتعاون مع لجان حماية الطفل و بالإستعانة بالرائدات الريفيات بكل محافظة .

وأضافت أنه قد سبق حملة طرق الأبواب برنامج تدريبى وتوعوى لمجموعة من الرائدات الريفيات وعدد من لجان حماية الطفل وأعضاء فروع المجلس بإجمالى بلغ حوالى 1663 متدرب ومتدربة فى الفترة من 27-28 يوليو بجميع المحافظات بهدف رفع كفاءة وطريقة تناول قضية ختان الإناث مع الفئات المستهدفة، قائلة:"بلغت عدد مشاهدات فيديوهات وأخبار حملة احميها من الختان على صفحتى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة على الفيس بوك أكثر من مليون مشاهدة ".

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من جانبها أكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة عزم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على الاستمرار فى عملها لحين إعلان مصر خالية تماما من ختان الإناث، هذه الجريمة التى تعد انتهاك لحقوق وكرامة الفتيات الأطفال.

وأعلنت د عزة العشماوى عن وصول عدد كبير من الاستشارات والبلاغات حول ختان الاناث على خط نجدة الطفل 16000، حيث وصل عدد البلاغات والاستشارات التى وردت الى الخط الساخن منذ بدء الحملة الى 1473 بلاغ واستشارة من 25 محافظة، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الاستفسارات التى تلقاها الخط وردت من الآباء أنفسهم بنسبة 46%، تلاها أفراد من المجتمع بنسبة 22% ثم الأمهات بنسبة 20%، كما اضافت ان خط نجدة الطفل قد تلقى عدد من الاستشارات من الفتيات انفسهن بنسبة 6% من إجمالى اعداد المتصلين، كما اوضح الرصد تنوع مصدر معرفة الجمهور بالحملة ورسائلها من خلال المحطات الإذاعية والتلفزيونية المصرية المختلفة التى قامت بإذاعة وعرض رسائل الحملة وأهدافها، حيث جاءت إذاعة القران الكريم فى المرتبة الأولى كمصدر لمعرفة الجمهور بالحملة وبرقم خط نجدة الطفل 16000، على جانب اخر احتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى فيما يتعلق بتوزيع بلاغات واستشارات ختان الإناث التى وردت الى خط نجدة الطفل وفقاً للمحافظة بنسبة 13.7% تلتها محافظة الجيزة بإجمالى 11.5% من إجمالى البلاغات والاستشارات .

وأوضحت أن الاستشارات التى وردت الى خط نجدة الطفل تضمنت استفسارات حول الاضرار الجسدية والنفسية لختان الإناث ورأى الدين فى هذه القضية وأضافت إلى أنه يوجد العديد من قصص النجاح لخط نجدة الطفل والتى منها على سبيل المثال استقبال الخط الساخن لاتصال من طفلة بكفر الشيخ عمرها 13 سنة تستنجد بنا عندما استمعت لحديث بين والدتها وخالتها بشأن نيتهما إجراء الختان لها وحينها تم الحصول على رقم تليفون الأهل وتم اقناعهم بالاضرار النفسية والصحية التى ستقع عليها من جراء الختان، وأكدت العشماوى أن خط النجدة على تواصل دائم مع الطفلة لضمان عدم اجراء العملية مستقبلاً.

كما أشارت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إلى أن اللجنة قامت بإعداد دليل علمى يتضمن سؤال وجواب حول ختان الاناث من منظور حقوقى وصحى شامل بالتعاون مع يونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.