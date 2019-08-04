شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تستعجل الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحى بشارع المطراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جارى الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بشارع المطراوى بحى المطرية. جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص بمتابعة المشروع بحضور صادق عبد المقصود رئيس حى المطرية، و نائب رئيس الجهاز التنفيذى للصرف الصحى بالقاهرة ومهندسى شركة المقاولات المنفذة. وأضاف صابر، أنه تم استعجال الشركة المنفذة للمشروع لسرعة الانتهاء منه، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة رصف الشارع ورفع كفاءته بعد الانتهاء من مشروع الصرف الصحى.

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