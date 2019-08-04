شكرا لقرائتكم خبر عن خبيران فى جراحة العظام والوجه والفكين بمستشفى الحلمية و المعادى العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل الخبير العالمي الاستاذ الدكتور وجيه موسى، خبير جراحة العظام ( الكاحل و القدم ) بانجلترا، وذلك في الفترة من 16 وحتى 23 أغسطس الحالى .

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كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الاستاذ الدكتور فليب اميرال استشارى جراحة الوجة والفكين بجامعة نورث هابيثون بانجلترا فى الفترة من 22 أغسطس وحتى 3 سبتمبر القادم .

وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبيران من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية يوميا عدا الخميس والجمعة من كل أسبوع.