شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق يطالب باقى طلاب المرحلة الثانية بسرعة التقدم وتسجيل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، طلاب المرحلة الثانية الحاصلين بسرعة الدخول على الموقع الإلكترونى لتنسيق القبول بالجامعات وتسجيل رغباتهم على قبل انتهاء الموعد المحدد لتنسيق هذه المرحلة فى 7 مساء اليوم الأحد.

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الطلاب الذين ستخلفوا عن تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى سينتظرون طلاب المرحلة الثالثة والدور الثانى للثانوية العامة حتى يتسنى لهم التقديم مرة أخرى.

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وأشار عطا، إلى أن الطالب الذى لم يسجل رغباته على موقع التنسيق فى المدة المحددة لمرحلته وشريحة مجموعه يعد متنازلا عن مكانه فى الجامعات الحكومية، إذ أنه يتبقى ما يقرب من 7 آلاف طالب لم يسجلوا رغباتهم حتى الآن.