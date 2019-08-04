شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: صرف إعاشة يومية لمن فقد أمواله فى الحج لحين عودتهم إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى تشكيل لجنة قامت بمراجعة المخيمات مع المطوفين للتأكد من مطابقتها للمواصفات ومن المقرر استلامها خلال الأيام القادمة كما تم التعاقد على أتوبيسات مكيفة وحديثة لتفويج الحجيج لأداء الشعائر المقدسة مؤكدا ان بعثة حج الجمعيات الأهلية حاليا تقوم بمضاعفة الجهد فى خدمة الحجاج وذلك مع اقتراب بدء أداء مناسك الحج كما يتم تكثيف الندوات الدينية لتوجيه الحجاج نحو أداء المناسك بالشكل الصحيح.

وقام رئيس البعثة أيمن عبد الموجود بالمرور على الفنادق واطمئن على جودة الرعاية والخدمات المقدمة للحجيج واستمع لـ 3 حالات فقدت أموالها ووجه على الفور باتخاذ اللازم نحو صرف إعاشة يومية لهم لحين عودتهم لأرض الوطن والتأكد من توافر جميع الخدمات لهم .

وأضاف عبد الموجود فى تصريحات اليوم أن آخر تفويجات المدينة لمكة المكرمة ستكون الثلاثاء 6 من اغسطس الجارى وبذلك سيكتمل وجود الحجيج بمكة المكرمة لبدء اداء المناسك وان الحالة الصحية للحجيج جيدة، مشيرًا إلى أن تقرير البعثة عن امس السبت أشار إلى وجود 6 حالات بالمستشفيات لحجيج من الشرقية والمنيا والجيزة والبحيرة وانه تيسيرًا على ضيوف الرحمن فان هناك حالتين يقوماون بعمل جلسات غسيل كلوى كما تم توفير سيارات إسعاف لنقلهما للمستشفيات لعمل الجلسات وإعادتهما للفنادق مرة أخرى .