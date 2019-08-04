شكرا لقرائتكم خبر عن موجز1.. رئيس بعثة الحج: وفاة 3 حجاج.. وغسيل كلوى لـ 20 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها تصرح وزير الموارد المائية والرى ورئيس بعثة الحج المصرية، بأن حالة الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية مطمئنة، وأن أفراد البعثة الدعوية من وزارة الأوقاف يقومون بعقد الندوات والمحاضرات التوعوية لحجاج بيت الله الحرام، وأن افراد البعثة من وزارة الداخلية يقدمون كل الدعم للحجاج من لحظة وصولهم الى الأراضى السعودية حتى تسكينهم فى محل إقامتهم .

وتلقى رئيس البعثة تقريرا من أفراد البعثة الطبية عن الحالة الصحية للحجاج يفيد بأنه حتى الآن بلغ عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية بالعيادات الخاصة بالبعثة الطبية 24477 حاجا، وتم تحويل 44 حاجا إلى المستشفى لتلقى العلاج وتماثل 17حاجا للشفاء، ولازال 26 حاجا تحت الملاحظة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة، لافتا إلى أن حاج من حجاج القرعة توفى بالمستشفى بعد عملية استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة، وتوفى حاج من حجاج التضامن نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتليف بالكبد، كما توفى حاج من حجاج السياحة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.. وفيما يلى موجز أخبار 1 ظهرا..

صرح وزير الموارد المائية والرى ورئيس بعثة الحج المصرية، أن حالة الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية مطمئنة، وأن أفراد البعثة الدعوية من وزارة الأوقاف يقومون بعقد الندوات والمحاضرات التوعوية لحجاج بيت الله الحرام، وأن افراد البعثة من وزارة الداخلية يقدمون كل الدعم للحجاج من لحظة وصولهم الى الأراضى السعودية حتى تسكينهم فى محل إقامتهم .





وقعت الأطراف السودانية اليوم الأحد، فى العاصمة الخرطوم بالأحرف الأولى على الإعلان الدستورى بعد الاتفاق بشأنه يوم السبت.

وقالت رويترز، إن مصادر أكدت، إن المجلس العسكرى السودانى وائتلاف المعارضة الرئيسى سيوقعان بشكل نهائى على إعلان دستورى يوم 17 أغسطس.





قرر حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إسقاط عضوية الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد السابق، وشطب اسمه من جميع سجلات الحزب.

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قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، تعليقا على حادث إطلاق النار فى مركز "وول مارت" التجارى فى إل باسو، والذى أسفر عن مقتل 20 شخصا، إن 4 من بين أكثر 10 حوادث إطلاق نار جماعية دموية في تاريخ الولايات المتحدة وقعت فى ولاية تكساس.

وكانت من بين الحوادث، الكنيسة المعمدانية الأولى فى سوذرلاند سبرينجز، وكافتيريا لوبي في كيلين، وجامعة تكساس في أوستن. والآن ، وول مارت في إل باسو.





ينشر ”الخليج 365”، عددا من الإجراءات التى اتخذتها الإدارة المركزية للصحة العامة والمجاز بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، لـ482 مجزر لحوم بمحافظات الجمهورية استعداد لعيد الأضحى، لتأمين سلامة اللحوم بالأسواق.





أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 222 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2019/2020.









بحث وزراء الرى والنقل والإسكان ومحافظ الجيزة، آليات تنفيذ مشروع محطة قطارات الصعيد بمثلث بشتيل، ووضع تصور متكامل للمشروع.

يأتى ذلك، فى إطار تكليفات القيادة السياسية، بدراسة إنشاء محطة قطارات صعيد مصر بمثلث بشتيل (محطة قطارات / ورش صيانة للقطارات )، وإنشاء مجمع خدمات ومول تجارى وجراج بأرض بشتيل التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر كمشروع متكامل يضم كافة الأراضى المجاورة، والتى تتبع وزارات الرى والإسكان والأوقاف، بحيث يكون مشروع يخدم المنطقة، ويحقق نقلة حضارية كبيرة بها .