التأمين الصحى الشامل: التسجيل بالوحدات الصحية بالرقم القومى وشهادة الميلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن التسجيل بالمنظومة متاح لكل مواطنى بورسعيد وذلك من خلال التوجه لأقرب وحدة أو مركز صحة أسرة تابع لمحل السكن، على أن يسجل المنتفع ببطاقة الرقم القومى وشهادة ميلاد الأطفال أو صورة منها.
وأوضحت المنظومة، أنه يتم تسجيل البيانات الخاصة بالأسرة من خلال فتح الملف العائلى والطبى، على أن يتم عمل الفحص الطبى الشامل بالمجان.
وكانت منظومة التأمين الصحى الشامل قامت بإجراء 1461 عملية جراحية حصاد الشهر الأول من التشغيل التجريبى للمنظومة فى محافظة بورسعيد .
ويشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل تكافلية وترفع عن المواطن خطر تحمل مصاريف العلاج الكبيرة فى الحالات المرضية الصعبة والحرجة كما تقلل من الإنفاق الخاص على الصحة.
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