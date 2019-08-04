ختام التدريب البحرى المصرى الأمريكى "تحية النسر - استجابة النسر2019"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات التدريب البحرى المصرى الأمريكى المشترك ( تحية النسر – إستجابة النسر 2019) والذى إستمر لعدة أيام فى نطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وشارك في التدريب وحدات متنوعة من كل من البحرية المصرية والأمريكية والإماراتية ، اضافة إلى القوات الخاصة البحرية من مصر وأمريكا وعدد من الطائرات المصرية المقاتلة من طراز F16 بالإضافة إلى مشاركة البحرية السعودية بصفة مراقب.

شمل تدريب "استجابة النسر 2019" على العديد من الأنشطة التى بدأت بتنظيم معرضاً للأسلحة للقوات المشتركة والمعدات الطبية لأطقم القوات الخاصة، كذلك تنفيذ بيان عملى على اقتحام السفن المشتبه بها والتى لم تمتثل للتعليمات الصادرة لها، كما تم التدريب على تبادل النداءات بين السفن، كذلك عقد محاضرات نظرية وعملية لتوضيح دور أطقم الإسعافات الأولية والإسعافات التكتيكية القتالية أثناء العمليات .

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ونفذت عناصر القوات الخاصة البحرية تدريبات مشتركة تضمنت حق الزيارة والتفتيش باستخدام الزوارق السريعة، كذلك أنسب أساليب التفتيش وأماكن التهريب على أسطح وحوائط السفن مع تبادل الخبرات فى أساليب القتال المتلاحم والدفاع عن النفس والتعامل مع الأشخاص المسلحة، كما تم تنظيم العديد من المحاضرات عن أنواع الأسلحة التى تستخدمها العناصرالإرهابية وطرق تهريبها عبر البحر ونفذت أطقم الضفادع البشرية المصرية وخفر السواحل الأمريكى تدريباً مشتركاً للغطس ومواجهة الألغام البحرية بالتعاون مع صائدة الألغام المصرية "الفاروق".

يأتى تدريب " تحية النسر- استجابة النسر 2019 " فى إطار علاقات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة وبما يدعم جهود الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالمنطقة.