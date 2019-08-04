تضرر وجلسة ومهلة.. تحرك نهائي من قناة المحور بشأن برنامج "الزمالك اليوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة ومصطفى علي:

قال شاكر الكامل، المدير التنفيذي لقناة المحور، إن إدارة القناة أرسلت خطابًا إلى نادي الزمالك لإخطارهم بفسخ التعاقد بشأن إنتاج وبث برنامج "الزمالك اليوم"، الذي يقدمه نجم الزمالك السابق خالد الغندور، والإعلامي أحمد جمال على شاشتها.

وأضاف "الكامل" في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أن هناك جلسة جمعت مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وحسن راتب رئيس قناة المحور؛ للاتفاق على إجراءات فسخ التعاقد بين الطرفين.

وتضمن الخطاب الموجه من إدارة قناة المحور الفضائية لرئيس نادي الزمالك إخطاره بفسخ التعاقد بشأن إنتاج وبث برنامج "الزمالك اليوم".

وجاء في نص الخطاب، أن القناة قررت إيماءً للعقد المبرم في 21 يناير من العام الجاري، إنهاء التعاقد في موعد غايته شهر من تاريخ الإخطار المؤرخ بتاريح 2 أغسطس الجاري.

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وأشارت القناة إلى أنها ترغب في إنهاء التعاقد نظرا للأضرار التي لحقت بالقناة بسبب إذاعة هذا البرنامج، والذي أدى إلى صدور قرار بوقف إذاعته مرتين وتغريم القناة 50 ألف جنيه من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهي السابقة الأولى التي تتلقى فيها قناة المحور إنذار من هذا النوع.

كان المجلس الأعلى للإعلام قرر -أواخر مارس الماضي- منع بث برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور، لمدة شهر، مع إنذار القناة بعدم عرض أي مادة إعلامية مماثلة خلال مدة منع البث.

وتضمن القرار تغريم قناة المحور الفضائية 50 ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، مع منح القناة مهلة أسبوعين لتقنين أوضاع البرامج المؤجرة وبرامج الإنتاج المشترك والبرامج المهداة، التي تبثها دون تصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وطالبت القناة، نادي الزمالك بإرسال مستحقات القناة المالية نظير بث البرنامج.