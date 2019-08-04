"جودة التعليم": تدريب 1000 من القيادات التربوية علي التمكين في جودة التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

تنظم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع مؤسسة "التعليم أولًا" برنامجًا تدريبيًا بعنوان "القيادة والتمكين في مجال ضمان جودة التعليم"، خلال الفترة من أمس السبت الموافق 3 أغسطس، إلى الخميس الموافق 22 من نفس الشهر.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأحد، يستهدف البرنامج تدريب وتمكين عدد 1000متدرب من مديري العموم والمراحل بمحافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية، إضافة إلى أقاليم الدلتا والقناة و الصعيد، و من بينهم مديري العموم والمراحل في 27 مدرسة تجريبية والتي فازت في مسابقة " التعليم اولاً".

Advertisements

وتأتي هذه الدورة لأهمية الدور الاستراتيجي للقيادة في تطوير وإصلاح منظومة التعليم، وسعيا منها نحو تمكين القيادات في مجال ضمان جودة التعليم، ونشر ثقافة ما بعد الاعتماد، والاستفادة من التوجهات العالمية لتطوير التعليم في إطار خطة مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية.

و صرحت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بأن الهيئة تسعي إلى تمكين وتزويد القيادات التعليمية من مديري العموم و مديري المراحل التعليمية بمحركات النجاح القيادي للقرن الواحد والعشرين، والتي تتمثل في مهارات: التوجيه الذاتي، العلاقات الإنسانية، و مهارات العملية، التواصل، المحاسبة وتحمل المسؤلية، بهدف تحقيق التطوير والإصلاح المنشود.

وقال الدكتور عطية السيد عبد العال، مدير إدارة التدريب بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن البرنامج يستهدف نشر ثقافة ما بعد الاعتماد بغرض تمكين القيادات الموجهة بالفكر الاستراتيجي والتفويض، والقادرة علي تحديد الرؤية وحشد الطاقات لتحقيقها مع التحفيز وشحذ الهمم، بالإضافة إلى تكوين اتجاهات إيجابية لدى القيادة لضمان تفعيل واستمرارية التحسين بالمؤسسة لما بعد الاعتماد.