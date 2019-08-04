محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:
تنظم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع مؤسسة "التعليم أولًا" برنامجًا تدريبيًا بعنوان "القيادة والتمكين في مجال ضمان جودة التعليم"، خلال الفترة من أمس السبت الموافق 3 أغسطس، إلى الخميس الموافق 22 من نفس الشهر.
وبحسب بيان صحفي، اليوم الأحد، يستهدف البرنامج تدريب وتمكين عدد 1000متدرب من مديري العموم والمراحل بمحافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية، إضافة إلى أقاليم الدلتا والقناة و الصعيد، و من بينهم مديري العموم والمراحل في 27 مدرسة تجريبية والتي فازت في مسابقة " التعليم اولاً".
وتأتي هذه الدورة لأهمية الدور الاستراتيجي للقيادة في تطوير وإصلاح منظومة التعليم، وسعيا منها نحو تمكين القيادات في مجال ضمان جودة التعليم، ونشر ثقافة ما بعد الاعتماد، والاستفادة من التوجهات العالمية لتطوير التعليم في إطار خطة مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية.
و صرحت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بأن الهيئة تسعي إلى تمكين وتزويد القيادات التعليمية من مديري العموم و مديري المراحل التعليمية بمحركات النجاح القيادي للقرن الواحد والعشرين، والتي تتمثل في مهارات: التوجيه الذاتي، العلاقات الإنسانية، و مهارات العملية، التواصل، المحاسبة وتحمل المسؤلية، بهدف تحقيق التطوير والإصلاح المنشود.
وقال الدكتور عطية السيد عبد العال، مدير إدارة التدريب بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن البرنامج يستهدف نشر ثقافة ما بعد الاعتماد بغرض تمكين القيادات الموجهة بالفكر الاستراتيجي والتفويض، والقادرة علي تحديد الرؤية وحشد الطاقات لتحقيقها مع التحفيز وشحذ الهمم، بالإضافة إلى تكوين اتجاهات إيجابية لدى القيادة لضمان تفعيل واستمرارية التحسين بالمؤسسة لما بعد الاعتماد.
كانت هذه تفاصيل خبر "جودة التعليم": تدريب 1000 من القيادات التربوية علي التمكين في جودة التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.