متخليش حاجة تكسرك.. رسالة جديدة من ريهام سعيد لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة للمواطنين، قائلة: "ويمكن رسالة لكل الناس.. مفيش حاجة مستحيلة وربنا كبير أوي أوي وعظيم أوي".

وأضافت ريهام، عبر فيديو نشرته صفحتها الرسمية على "إنستجرام": "أي حاجة هتتمناها وأي وعكة هتجيلك وأي وقت هتقع فيه وتقدر تقوم، تقوم وتبقى صامد وتبتدي من جديد، ومتخليش حاجة تكسرك ولا تهدك أبدًا".

وتابعت: "ساعات كتير تعدي أيام تتخيل إن الحياة انتهت مع إن بيبقى ربنا قفل باب وفتح قصاده مليون باب تاني ويمكن تكون بداية مش نهاية".