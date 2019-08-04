وزيري: تابوت توت عنخ آمون مليء بالشروخ وسيتم ترميمه طبقا للمواصفات العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن نقل التابوت الثالث للملك توت عنخ آمون من مقبرته إلى المتحف المصري الكبير لترميمه أمرًا ضروريا، نظرا للمخاطر التي يتعرض لها التابوت في المقبرة.

وقال وزيري في تصريحات خاصة، على هامش الجولة التفقدية التي يجريها وزير الآثار لتفقد التابوت: "لقد تم نقل التابوت من وادي الملوك بالأقصر إلى المتحف باحترافية شديدة راعينا خلالها الدقة التامة للحفاظ على هذا التابوت الذي لا نظير له، باستخدام أجهزة متطورة تمنع الاهتزازات".

ولفت وزيري إلى أنه بعد فحص التابوت المذهب الخارجي، وجدنا أنه يعاني من شروخ وضعف شديد وتساقط بعض طبقات الجص المذهبة، خاصة في الغطاء والقاعدة، وهو ما كان يتطلب التدخل السريع لإجراء عمليات الترميم في بيئة مناسبة.

وأشار وزيري إلى أن ترميم التابوت سيمر بمراحل كثيرة لمدة 8 أشهر مقبلة بعد أن تم وضعه في منطقة العزل والتعقيم لثلاثة أسابيع، مشددا على أن ترميم التابوت سيخضع لعملية دقيقة وتتم بشكل علمي، طبقا لمواصفات الترميم العالمية.