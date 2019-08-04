برلماني: ظاهرة سرقة البالوعات طالت المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن سرقات بالوعات الصرف الصحي دون أن تتخذ الحكومة إجراءات لحمايتها.

وأشارت النائبة، إلى وجود عدد كبير من الأطفال الذين لقوا مصرعهم سقوطا في بلاعة صرف صحى، معلقة: الصدمة الأكبر هي السبب الحقيقي وراء مصرع الأطفال ألا وهو سرقة غطاء البلاعات، ما يجعلنا جميعا معرضون للموت أثناء المرور أعلى بلاعة صرف صحي.

ونوهت إلى أن كل عملية سرقة هي إعداد فخ للسقوط المميت الذي يهدد حياة الآلاف من المارة خاصة أطفالنا، بالإضافة إلى الخسائر المالية وإهدار المال العام وإتلاف الممتلكات الخاصة المتعلقة بتعرض السيارات للتلف عند سقوطها في هذه البلاعات.

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واستدلت النائبة، بما كشفته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن إحصائية لعدد الأغطية التي تم سرقتها على مدار 3 شهور مضت، والتي بلغت 12 ألف غطاء على مستوى المحافظات.

وتساءلت: "أين الحكومة من هذه الكوارث، ولماذا لا تطلق الحكومة خطا ساخنا للإبلاغ عن سرقات بالوعات الصرف الصحي بعد أن طالت المدن الجديدة؟".

وطالبت حسونة، سرعة التحقيق في هذه الواقعة من قبل الأجهزة الرقابية ومحاكمة الجناة وإقالة المسئولين عن الواقعة وإحالة جميع المتسببين والمقصرين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ومحاسبة.​