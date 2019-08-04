دهس شابًا في حادث سير.. النيابة تُخلي سبيل لاعب نادي الزمالك السابق بضمان محل إقامته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل بشير التابعي لاعب نادي الزمالك السابق؛ بضمان محل إقامته، في اتهامه بدهس شاب في حادث سير بالتجمع الخامس، ما أدى إلى وفاته.

كانت بداية الواقعة عندما وصل "م. ع." إلى أحد المستشفيات بالتجمع الخامس، متوفي، نتيجة إصابته بنزيف في المخ وكسور متفرقة في أنحاء جسده.

بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، كما تبين أن المتهم الذي صدمه بسيارته هو لاعب نادي الزمالك السابق بشير التابعي، وتم ضبطه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات معه.