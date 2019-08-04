محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل بشير التابعي لاعب نادي الزمالك السابق؛ بضمان محل إقامته، في اتهامه بدهس شاب في حادث سير بالتجمع الخامس، ما أدى إلى وفاته.
كانت بداية الواقعة عندما وصل "م. ع." إلى أحد المستشفيات بالتجمع الخامس، متوفي، نتيجة إصابته بنزيف في المخ وكسور متفرقة في أنحاء جسده.
بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، كما تبين أن المتهم الذي صدمه بسيارته هو لاعب نادي الزمالك السابق بشير التابعي، وتم ضبطه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات معه.
كانت هذه تفاصيل خبر دهس شابًا في حادث سير.. النيابة تُخلي سبيل لاعب نادي الزمالك السابق بضمان محل إقامته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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