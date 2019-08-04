ضبط أمين شونة لاتهامه بالاستيلاء على 2255 طن قمح مدعم في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 996 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها، ضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لتجارة اللحوم بدائرة قسم شرطة المرج (محافظة القاهرة) لحيازته وتجميعه كميات من اللحوم ومصنعاتها قدرها طن و870 كيلو جرام (مقطعات لحوم- كلاوي- سجق) معبأة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة.

كما ضبطت الحملات، أمين شونة وهنجر تابع لأحد البنوك بدائرة مركز شرطة كرداسة (محافظة الجيزة) لاستيلائه على كميات كبيرة من الاقماح المحلية المدعمة من قبل الدولة الخاصة بهيئة السلع التموينية والتي يتم صرفها لمطاحن القطاع العام والخاص لإنتاج الدقيق البلدي استخراج 82% اللازم لإنتاج الخبز البلدي المدعم قدرها 2255 طن (قمح محلي استلام 2019) ببيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ اللازم، تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.