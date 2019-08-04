محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن حملة أمنية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وتجار بالمواد المخدرة.
أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات أمن (الإسماعيلية، الشرقية، القاهرة، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي) وقطاع الأمن العام عن ضبط أحد الطرود البريدية بميناء القاهرة الجوي، قادماً من إحدى الدول الأجنبية (لأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - مقيم بالقاهرة)، وعقب تقنين الإجراءات وبتفتيش الطرد المشار إليه ضُبط بداخله (عدد 8 أكياس بلاستيكية بداخلها كمية لمخدر القات وزنت 16,500 ستة عشر كيلو وخمسمائة جرام).
كما تم ضبط عاطل لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية ، وبحوزته 6 طربة لمخدر الحشيش وزنت 600 جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول) .
وفي الشرقية تم ضبط (عنصر إجرامي، سبق إتهامه في 9 قضايا أخرهم قضية "مخدرات") لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، حال تواجده بمدخل قرية أبوسمران بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام – فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار -مبلغ مالي – هاتف محمول).
حُررت الماضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر كشف حيلة أجنبي حاول تهريب 16 كيلو من "القات" المخدر بميناء القاهرة الجوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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