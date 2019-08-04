خلال حملات أمنية.. إزالة 248 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، ووجهت حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات. أسفرت جهود الحملات عن تأمين تنفيذ إزالة 248 حالة إزالة تعدٍ . يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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