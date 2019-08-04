الأمن العام: تنفيذ 51 ألف حكم قضائي وضبط 53 قطعة سلاح بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمواد المخدرة والمطلوبين أمنياً. وأسفر جهود الحملات الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط "53 قطعة سلاح ناري، 132 قضية مواد مخدرة، 29447 مخالفة مرورية، 1391 مخالفة مرافق، وتنفيذ 51472 حكم قضائي متنوع". جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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