محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة مُكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة. وبالتنسيق مع الجهات المختصة أسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 3 مراكز لعلاج الإدمان حيث تبين وجود المخالفات الآتية؛ عدم وجود ترخيص من إدارة العلاج الحر، عدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، عدم وجود فريق طبي مؤهل، عدم توافر تجهيزات طبية، وغرف (عناية، طوارىء، إفاقة). تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر فريق طبي غير مؤهل.. مخالفات ضُبطت بـ 3 مراكز لعلاج الإدمان بالتجمع الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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