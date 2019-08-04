بدون ترخيص.. ضبط محطة إذاعية وقناة فضائية و 700 قضية عرض عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 7 قضايا "مصنفات سمعية وبصرية، ملكية فكرية، بث فضائيات".
وأسفرت الجهود عن ضبط قناة فضائية تعمل خارج مدينة الانتاج الإعلامي بدون ترخيص، شركة إنتاج فني وإعلاني بدون ترخيص، شركة لاستخدام برامج حاسب آلي مقلدة ومنسوخة، محطة إذاعية تعمل بدون ترخيص، 3 قضايا محال تقوم ببيع إسطوانات ليزر مُحمل عليها أغاني وأفلام مقلدة ومنسوخة بدون ترخيص، 711 قضية عرض عام بالمقاهي بدون ترخيص وفي مجال جرائم البرمجيات تم ضبط 333 قضية.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
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