ضبط 29 ألف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، من ضبط 29447 مخالفة مرورية خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأثمرت الجهود عن ضبط 1391 مخالفة مرافق متنوعة، 79 قضية بيئة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات المرورية.

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