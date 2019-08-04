بالأرقام.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، مواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 942 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، 996 قضية تموينية متنوعة.

كما ضبطت الحملات 9381 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، و84 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب ".

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.