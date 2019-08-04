مصر | انفراد.. ننشر حركة تنقلات ضباط النظام بقطاع أمن الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفراد.. ننشر حركة تنقلات ضباط النظام بقطاع أمن الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 على حركة تنقلات ضباط النظام بقطاع أمن الجيزة التي صدق عليها اللواء محمد الشريف مدير الأمن.

وشملت الحركة نقل العقيد محمد أحمد عبدالعال من إدارة تأمين قطاع اكتوبر إلى مفتش فرقة الهرم، المقدم أسامة الشافعي من الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى قسم شرطة الهرم، الرائد خالد حسن يسري من فرقة شرطة جنوب الجيزة إلى فرقة شرطة غرب الجيزة، الرائد مدحت رمضان مدحت من قسم شرطة الهرم إلى مركز شرطة البدرشين، الرائد مصطفي محمود سيد من مركز البدرشين إلى قسم شرطة الطالبية، الرائد أحمد حامد عبد الحليم من قسم شرطة بولاق الدكرور إلى ضابط إتصال المديرية.

والنقيب محمد صلاح الدين عبد العزيز من الإدارة العامة لمرور الجيزة، إلى قسم شرطة الجيزة، النقيب جمال صلاح محمود من قسم شرطة الهرم إلى قسم شرطة حدائق اكتوبر، النقيب محمد أحمد محمود من قسم الجيزة إلى إدارة الطرق والمنافذ، النقيب عمرو سمير عباس من قسم الهرم إلى قسم تأمين المديرية، الملازم أول محمد هاشم سالم من قسم الهرم إلى مرور الجيزة، النقيب مصطفي محمد كمال من مركز شرطة أطفيح إلى قسم شرطة بولاق الدكرور، الملازم أول إبراهيم فتوح عبد اللطيف من قسم الهرم إلى مرور الجيزة، الملازم أول حسين معتز محمد من قسم الجيزة، إلى مركز العياط، الملازم أول ناصر محمد محمد من قسم العمرانية إلى مرور الجيزة، الملازم أول عبد الحليم أسامة عبد الحليم من قسم الطالبية إلى الإدارة العامة للحماية المدنية.

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وشملت الحركة تولي العميد ياسر محمد عوض مساعدا لفرقة شرطة شمال الجيزة، العقيد أحمد فتحي محمود مفتش فرقة وسط الجيزة، العقيد جمال حلمي إبراهيم مفتش فرقة شمال الجيزة، العقيد هشام لطفي العدل مامور قسم شرطة الوراق، ونقل الرائد هيثم رزق لقسم شرطة الدقي، الرائد وليد محمد يسري لقسم شرطة العجوزة، النقيب محمد عبد اللطيف عبد الرحمن لقسم شرطة الوراق، الملازم أول جنيدي علي جنيدي لقسم شرطة العجوزة، الملازم أول رمضان محمد محمد لقسم شرطة العجوزة، الملازم أول عادل مجاهد إبراهيم لقسم شرطة الوراق، الملازم أول محمود السيد العدل لقسم شرطة إمبابة، الملازم أول عبد الرحمن عز محمود لقسم شرطة الدقي، العميد شريف عوض غنيم من إدارة شرطة النجدة إلى مساعد فرقة وسط الجيزة.

والرائد يوسف لبيب توفيق من مرور الجيزة إللا قسم شرطة العجوزة، الرائد أحمد إبراهيم أحمد أبو الخير من مرور الجيزة إلى قسم شرطة الدقي، الملازم أول عبد الحميد محمد عبد الحميد إلى قسم شرطة الطالبية، الملازم أول عمرو أحمد لقسم الجيزة،الملازم أول ياسر محمد لقسم الهرم، الملازم أول مجدي عبد الرحمن سيد لقسم الهرم، النقيب أحمد جمال لقسم العمرانية، النقيب أحمد حنفي لقسم بولاق الدكرور.

كما حصلت بوابة الخليج 365 على حركة تنفلات مأموري ونواب أقسام ومراكز قطاع أمن الجيزة، وشملت الحركة، تولي العقيد هشام لطفي مأمورا لقسم شرطة الوراق، المقدم علي سيد علي نائب مأمور مركز شرطة أوسيم، ونقل العقيد طارق صلاح مأمور قسم الطالبية، إلى قسم ثالث اكتوبر، والمقدم أحمد مصطفي محمود من مأمور قسم شرطة ثاني اكتوبر، إلى مأمور قسم شرطة إمبابة، العقيد مصطفي عبد الله محمد من نائب قسم إمبابة إلى نائب مأمور السجن العسكري، العميد محسن كامل من مأمور قسم إمبابة إلى مدير إدارة تأمين المنطقة الأثرية والسياحية، الرائد يوسف لبيب توفيق من الإدارة العامة للمرور إلى قسم شرطة العجوزة، الرائد أحمد إبراهيم احمد من الإدارة العامة للمرور إلى قسم شرطة الدقي.

وتصعيد العقيد محمد محمود نائب مأمور الجيزة ليشغل منصب مأمور القسم، نائب مأمور أطفيح ليشغل منصب مأمور الطالبية، ونقل العميد أحمد وحيد مأمور قسم الجيزة إلى مدير إدارة تأمين المنشآت، العقيد عصام بركات من مفتش غرب الجيزة إلى مأمور قسم شرطة الهرم،