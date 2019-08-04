مصر | خاص.. حركة تنقلات مأموري أقسام ومراكز قطاع أمن الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. حركة تنقلات مأموري أقسام ومراكز قطاع أمن الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 على حركة تنقلات مأموري أقسام ومراكز قطاع أمن الجيزة، وشملت الحركة تولي العقيد هشام لطفي مأمورا لقسم شرطة الوراق، المقدم علي سيد علي نائب مأمور مركز شرطة أوسيم، ونقل العقيد طارق صلاح مأمور قسم الطالبية، إلى قسم ثالث اكتوبر.

ونقل المقدم أحمد مصطفي محمود من مأمور قسم شرطة ثاني اكتوبر، إلى مأمور قسم شرطة إمبابة، العقيد مصطفي عبد الله محمد من نائب قسم إمبابة إلى نائب مأمور السجن العسكري، العميد محسن كامل من مأمور قسم إمبابة إلى مدير إدارة تأمين المنطقة الأثرية والسياحية، الرائد يوسف لبيب توفيق من الإدارة العامة للمرور إلى قسم شرطة العجوزة، الرائد أحمد إبراهيم احمد من الإدارة العامة للمرور إلى قسم شرطة الدقي.

وشملت الحركة تصعيد العقيد محمد محمود نائب مأمور الجيزة ليشغل منصب مأمور القسم، نائب مأمور أطفيح ليشغل منصب مأمور الطالبية، ونقل العميد أحمد وحيد مأمور قسم الجيزة إلى مدير إدارة تأمين المنشآت، العقيد عصام بركات من مفتش غرب الجيزة إلى مأمور قسم شرطة الهرم،