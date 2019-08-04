أخبار مصر | مصر للطيران للصيانة توقع عقد إنشاء محطة دبي بالشراكة مع SKAN Aviation

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر للطيران للصيانة توقع عقد إنشاء محطة دبي بالشراكة مع SKAN Aviation والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران توقيع عقد تأسيس محطة جديدة لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لتقديم خدمات الصيانة اليومية للشركات العاملة من وإلى مطار دبي الدولي عاصمة الطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع شركة إسكان أفياشن SKAN Aviation.

قام بتوقيع العقد المهندس مصطفى علي الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وعن شركة إسكان أفياشن SKAN Aviation السيد أشرف ناصر الرئيس التنفيذي للشركة بالنيابة عن السيد إبراهيم عبد الملك رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور المهندس محمد سامي العضو المنتدب ومسؤول الاعتمادات المحلية والدولية والسيد محمد النطفجي يوالسيد أسامة الشنطي عضوي مجلس إدارة شركة سكان أفياشن SKAN Aviation.

وصرح الطيار أحمد عادل أن المحطة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو التوسع خارج نطاق القارة الإفريقية خاصة في مطار دبي أحد أكبر مطارات الشرق الأوسط الذي يشهد كثافة تشغيل مرتفعة ما يعني منافسة أكبر وأعرب عن ثقته في قدرات شركة مصر للطيران للصيانة على المنافسة على مختلف المستويات الدولية والانتشار عالميا طبقا للخطط المستقبلية.

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وأشار المهندس مصطفى علي الدين إمام إلى أن التعاقد الجديد يأتي بالشراكة مع شركة إسكان أفياشن SKAN Aviation الإماراتية حيث توفر شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية الأطقم الفنية المدربة والمعتمدة والعدد والآلات اللازمة لتقديم الخدمة الفنية في حين توفر شركة إسكان أفياشن SKAN Aviation مقر المحطة والتمويل اللازم. وأضاف أن الخطوة تهدف إلى استقطاب عدد من العملاء الجدد وتوسيع نطاق الخدمة المقدمة لبعض العملاء الحاليين. وأوضح أن التعاقد مع الشركة الإماراتية يتضمن مرحلتين الأولى تقديم خدمات الصيانة اليومية والمرحلة الثانية تقديم خدمات الصيانة الثقيلة والدورية من خلال التعاقد لإنشاء حظيرة طائرات (Hangar) بمطار دبي أو الشارقة خلال الفترة المقبلة ما يعني نقلة نوعية في تقديم الخدمة الفنية والتوسع الإقليمي المنشود.

وأوضح المهندس مصطفى بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أنه تم تفقد مقر المحطة والانتهاء من تنفيذ التصميمات اللازمة ويلي ذلك تزويد المقر بالعدد والآلات المستخدمة لصيانة الطائرات ثم اعتماد المحطة من الإدارة العامة للجودة بالشركة للتأكد من صلاحية المقر والعدد والآلات المستخدمة ثم الخطوة الأخيرة قبل تقديم الخدمة الفنية للعملاء وهي اعتماد المحطة من مختلف سلطات الطيران المدني المحلية والدولية.

وعلى جانب آخر أعرب السيد أشرف ناصر الرئيس التنفيذي لشركة سكان أفياشن SKAN Aviation عن سعادته بالتعاقد الجديد مع شركة مصر للطيران للصيانة أحد أكبر مقدمي خدمات صيانة وعمرة الطائرات بالشرق الأوسط وإفريقيا والتي تمثل عنصر الجذب للعملاء نظرا لاعتماداتها الدولية المختلفة وسمعتها الطيبة والأداء الفني والإمكانيات المتميزة لأطقمها الفنية مشيرا إلى رغبته في توسيع نطاق التعاون مستقبلا طبقا لما هو مخطط وتقديم خدمات الصيانة الدورية كما أضاف أن المشروع الجديد سيجني ثماره سريعا نظرا لارتفاع حركة التشغيل بمطار دبي وهو ما يشجع على زيادة الاستثمارات في المستقبل القريب، مشيرا إلى إمكانية التوسع قريبا بافتتاح فرع ثان للشركة في مطار أبو ظبي الدولي، كما أضاف أن هذا المشروع سيمكن شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية من توفير فرص العمل لطواقمها الفنية في الخارج وزيادة مصادر الدخل بالعملات الأجنبية وأشار كذلك إلى أن المشروع الجديد يتوقع أن تجني ثماره سريعا نظرا لارتفاع حركة التشغيل والنمو السريع في حركة الطيران في مطارات دبي.

الجدير بالذكر أنه من المنتظر بدء تقديم الخدمات الفنية بالمحطة لطائرات مصر للطيران والعملاء في غضون ثلاثة أشهر للطائرات من طرازات ايرباص A330 و A320 وبوينج B737-800 و B777 و B787.