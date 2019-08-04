أخبار مصر | "احميها من الختان" تصل إلى 3 مليون مستفيد بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "احميها من الختان" تصل إلى 3 مليون مستفيد بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة عن نجاح حملة "احميها من الختان" والتى تم إطلاقها تزامنًا مع اليوم الوطنى للقضاء على ختان الأناث الموافق 14 يونيو من كل عام، في الوصول الى أكثر من 3 مليون مستفيد ومستفيدة من الرجال والنساء والأطفال بجميع محافظات الجمهورية وذلك خلال الفترة من 13 يونيو 2019 حتى 1 أغسطس 2019.

من جانبها أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عزم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على الاستمرار في عملها لحين إعلان مصر خالية تماما من ختان الإناث، هذه الجريمة التي تعد انتهاك لحقوق وكرامة الفتيات الأطفال.

وفي هذا السياق أعلنت الدكتورة أعلنت العشماوي، عن وصول عدد كبير من الاستشارات والبلاغات حول ختان الاناث على خط نجدة الطفل 16000، حيث وصل عدد البلاغات والاستشارات التى وردت الى الخط الساخن منذ بدء الحملة الى 1473 بلاغ واستشارة من 25 محافظة، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الاستفسارات التى تلقاها الخط وردت من الآباء أنفسهم بنسبة 46%، تلاها أفراد من المجتمع بنسبة 22% ثم الأمهات بنسبة 20%، كما اضافت ان خط نجدة الطفل قد تلقى عدد من الاستشارات من الفتيات انفسهن بنسبة 6% من إجمالي اعداد المتصلين.

كما أوضح الرصد تنوع مصدر معرفة الجمهور بالحملة ورسائلها من خلال المحطات الإذاعية والتلفزيونية المصرية المختلفة التى قامت بإذاعة وعرض رسائل الحملة وأهدافها، حيث جاءت إذاعة القران الكريم في المرتبة الأولى كمصدر لمعرفة الجمهور بالحملة وبرقم خط نجدة الطفل 16000، على جانب اخر احتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى فيما يتعلق بتوزيع بلاغات واستشارات ختان الإناث التى وردت الى خط نجدة الطفل وفقًا للمحافظة بنسبة 13.7% تلتها محافظة الجيزة بإجمالى 11.5% من إجمالي البلاغات والاستشارات.

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كما أوضحت "العشماوي" أن الاستشارات التى وردت الى خط نجدة الطفل تضمنت استفسارات حول الاضرار الجسدية والنفسية لختان الإناث ورأي الدين في هذه القضية وأضافت إلى أنه يوجد العديد من قصص النجاح لخط نجدة الطفل والتي منها على سبيل المثال استقبال الخط الساخن لاتصال من طفلة بكفر الشيخ عمرها 13 سنة تستنجد بنا عندما استمعت لحديث بين والدتها وخالتها بشأن نيتهما إجراء الختان لها وحينها تم الحصول علي رقم تليفون الأهل وتم اقناعهم بالاضرار النفسية والصحية التي ستقع عليها من جراء الختان، وأكدت العشماوي أن خط النجدة على تواصل دائم مع الطفلة لضمان عدم اجراء العملية مستقبلًا.

كما أشارت إلى أن اللجنة قامت بإعداد دليل علمي يتضمن سؤال وجواب حول ختان الاناث من منظور حقوقي وصحي شامل بالتعاون مع يونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وأضافت أنه وصل عدد مشاهدات فيديوهات حملة احميها من الختان على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة أكثر من مليون مشاهدة.

ومن جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها بالنجاح الذي حققته الحملة حتى الآن ووصولها لهذا العدد من المواطنين على الأرض خلال هذه الفترة القصيرة، مشيرة أنه مازال أمام اللجنة الكثير للقيام به خلال الفترة القادمة، ومضيفة ان الحملة التى اطلقتها اللجنة كمحاولة لدق ناقوس الخطر في المجتمع ولإعادة التذكير بالمشكلة وبأبعادها النفسية والصحية والجسدية ولتوعية الاهالي والسيدات والفتيات بأضرار هذه الجريمة التى تمارس عل اجساد فتياتنا بدافع الشرف والعفة والأخلاق، او نسبها للدين، مشيرة ان الحملة تضمنت تنفيذ 276 فاعلية ونشاط وندوة ودورة تدريبية وقافلة توعوية واستمرت على مدار شهر ونصف في جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن حملة احميها من الختان تضمنت أنشطتها ايضًا تنظيم حملة لطرق الأبواب استمرت على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 29 إلى 31 بجميع المحافظات، نجحت خلالها في استهداف اكثر من 2 مليون مستفيد ومستفيدة من السيدات والرجال والأطفال، وذلك من خلال فروع المجلس القومى للمرأة بالمحافظات وبالتعاون مع لجان حماية الطفل وبالإستعانة بالرائدات الريفيات بكل محافظة.

وأضافت أنه قد سبق حملة طرق الأبواب برنامج تدريبى وتوعوي لمجموعة من الرائدات الريفيات وعدد من لجان حماية الطفل وأعضاء فروع المجلس بإجمالى بلغ حوالي 1663 متدرب ومتدربة فى الفترة من 27-28 يوليو بجميع المحافظات بهدف رفع كفاءة وطريقة تناول قضية ختان الإناث مع الفئات المستهدفة.