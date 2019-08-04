أخبار مصر | هل يجوز للوالد الأضحية نيابة عن أولاده ومن يعيشون معه؟.. "الإفتاء" تجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يجوز للوالد الأضحية نيابة عن أولاده ومن يعيشون معه؟.. "الإفتاء" تجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من سائل يقول "أعيش مع والدي أنا وإخوتي فى بيت العائلة ويقوم والدي كل عام بشراء أضحية ويذبحها لنا كلنا فهل يحصل لنا ثواب الأضحية أم نكون مطالبين بالأضحية عن أنفسنا خاصة ونحن متزوجون أنا وإخوتي الثلاثة؟

وأجابت لجنة الفتوى عبر الـ"فيسبوك"، أنه يجوز للوالد أن يشترى أضحية وينوي بها أولاده لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حين سئل : كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى..رواه الترمذي.

وأضاف: لكن جواز الأضحية عن الأهل مقيدة بشروط نجمعها فى الآتى أن يكون المضحي منفقاً عليهم، أو يشتركون فى النفقة بينهم كما فى الأسر الكبيرة وأن يكون أقارب وأن يجمعهم مسكن واحد وأجاز البعض أن يجمعهم مسكن ونفقة وإن لم يكونوا أقارب كما أجاز البعض أن يكونوا أقارب وإن لم ينفق عليهم المضحي أو يشتركوا فى النفقة.

وأكمل: على هذا فيجوز فى واقعة السؤال أن يشترى الوالد الأضحية ويذبحا نيابة عن أولاده ومن يعيشون معه, ونرجو لهم ثواب الأضحية.