أخبار مصر | مع اكتمال وصول حجيج الجمعيات الأهلية.. وزيرة التضامن تتابع الاستعداد لعرفات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مع اكتمال وصول حجيج الجمعيات الأهلية.. وزيرة التضامن تتابع الاستعداد لعرفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت وزيرة التضامن الإجتماعى، صباح اليوم اتصالا هاتفيا برئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى المتواجد حاليا بالاراضى السعودية، حيث اطمئنت والى على الحالة الصحية للحجيج وتوافر كافة الخدمات لهم و الاستعدادات الخاصة بوصول آخر أفواج الطيران لحجيج الجمعيات الأهلية، حيث من المقرر أن يشهد اليوم إكتمال عمليات تفويج ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية باكتمال وصول الحجيج وعددهم ١٢ الف حاجا.

وتابعت فى اتصالها الهاتفى الخيم بعرفات وتوفير الاتوبيسات المجهزة الخاصة بنقل الحجيج لأداء الشعائر المقدسة، مشددة على ضرورة توفير وتسخير كافة الامكانات وتقديم الخدمات المختلفة لهم خاصة فيما يخص تكثيف ندوات التوعية الدينية مع الحجيج حول اداء المناسك مع التنسيق مع البعثات المصرية الأخرى لتوفير أقصى خدمة للحجيج المصريين.

ومن جانبه كشف ايمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى أنه تم تشكيل لجنة قامت بمراجعة المخيمات مع المطوفين للتاكد من مطابقتها للمواصفات ومن المقرر استلامها خلال الايام القادمة كما تم التعاقد على أتوبيسات مكيفة وحديثة لتفويج الحجيج لاداء الشعائر المقدسة، مؤكدا ان بعثة حج الجمعيات الأهلية حالياتقوم بمضاعفة الجهد فى خدمة الحجيج مع اقتراب بدء أداء مناسك الحج كما يتم تكثيف الندوات الدينية لتوجيه الحجيج نحو أداء المناسك بالشكل الصحيح.

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وأضاف "عبد الموجود" أن آخر تفويجات المدينة لمكة المكرمة ستكون الثلاثاء 6 اغسطس الجارى وبذلك سيكتمل وجود الحجيج بمكة المكرمة لبدء اداء المناسك وأن الحالة الصحية للحجيج جيدة، مشيرا إلى أن تقرير البعثة عن امس السبت أشار إلى وجود ٦ حالات بالمستشفيات لحجيج من الشرقية والمنيا والجيزة والبحيرة وانه تيسيرا على ضيوف الرحمن فان هناك حالتين يقوما بعمل جلسات غسيل كلوى تم توفير سيارات إسعاف لنقلهما للمستشفيات لعمل الجلسات واعادتهما للفنادق مرة أخرى.

وقد قام رئيس البعثة أيمن عبد الموجود بزيارات ومرور للفنادق واطمئن على جودة الرعاية و الخدمات المقدمة للحجيج حيث أستمع عبد الموجود ل ٣ حالات فقدت اموالها ووجه عبد الموجود على الفور باتخاذ اللازم نحو صرف إعاشة يومية لهم لحين عودتهم لأرض الوطن والتأكد من توافر جميع الخدمات لهم.

وجديرا بالذكر فإن مقر البعثة هو فندق الايمان جراند بمكة المكرمة والايمان رويال بالمدينة المنورة وأن غرفة العمليات المشكلة تعمل على مدى ٢٤ ساعة يوميا لخدمة ومتابعة الحجيج وانه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الاهلية 966576507579.