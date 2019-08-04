أخبار مصر | 8 أشهر مدة ترميم تابوت عنخ آمون.. و"الأثار" تكشف عن مراحله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 أشهر مدة ترميم تابوت عنخ آمون.. و"الأثار" تكشف عن مراحله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأثار في المؤتمر المنعقد، صباح اليوم، بالمتحف المصري الكبير عن مراحل ترميم تابوت الملك توت عنخ آمون المذهب الخشبي الكبير والمنقول حديثًا من مقبرة الملك بالأقصر إلى المتحف المصري الكبير.

ومن ناحيته قال الدكتور مصطفى وزيري إلى أنه بعد القيام بفحص التابوت المُذهب الخارجي بعناية شديدة بالمقبرة بوادي الملوك، تبيّن أن هناك ضعفاً شديداً وشروخاً وتساقطا في طبقات الجص المذهبة، وخاصة في الغطاء والقاعدة، وهو ما كان يتطلب تدخلاً سريعاً لإجراء عمليات الترميم في بيئة مناسبة.

وأضح أنه بعد التنسيق مع شرطة السياحة والآثار، وبعد تغليف التابوت بواسطة أخصائيي الترميم من وزارة الآثار، وبعد الاطمئنان على تأمين سُبل سلامته أثناء عملية النقل، واستخدام وحدات مضادة للاهتزاز أثناء النقل، تم نقله إلى المتحف المصري الكبير، وتم حفظ التابوت بقاعة العزل بالمتحف المصري الكبير يوم 14 يوليو 2019 ولمدة 7 أيام.

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وأشار إلى أن مرحلة تعقيم التابوت بدأت يوم 22 يوليو 2019 لاستكمال الخطة الموضوعة للترميم والتي تشمل أيضاً إجراء بعض الفحوصات والتحاليل غير متلفة لمادة الأثر، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه في ضوء نتائج هذه الفحوصات تتم أعمال التنظيف الميكانيكي والكيميائي، ثم تتم عمليات إعادة تثبيت الطبقات المتساقطة في أماكنها الصحيحة.

وعقب ذلك تتم عملية التقوية الشاملة للتابوت، مُتوقعاً أن تستغرق أعمال الترميم نحو 8 أشهر، ولافتا في هذا الشأن إلى أن إجمالي القطع الخاصة بالملك توت عنخ آمون يبلغ عددها 5398 قطعة، تم نقل منها 4500 قطعة حتى الآن.

يذكر أن المؤتمر بدأ بكلمة للدكتور خالد العناني وزير الآثار رحب فيها بالصحفيين من مصر وكل أنحاء العالم، والذين بلغ عددهم 150 وسيلة إعلامية، ثم بدأت جولة في معمل ترميم التابوت حيث تبدأ مرحلة تعقيمه.

وكانت وزارة الأثار، قامت بنقل التابوت الخشبي المذهب الكبير للملك توت عنخ آمون من مقبرته في الأقصر إلى معامل المتحف المصري الكبير لترميمه تمهيدًا لعرضه ضمن المجموعة الكاملة للملك الذهبي في جناحه بالمتحف الكبير.