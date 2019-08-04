أخبار مصر | "الآثار" تعلن أسباب نقل تابوت الملك توت عنخ آمون للمتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الآثار" تعلن أسباب نقل تابوت الملك توت عنخ آمون للمتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الآثار في المؤتمر المنعقد صباح اليوم الأحد 4 أغسطس، بالمتحف المصري الكبير عن أسباب نقل التابوت المذهب الخشبي الكبير من مقبرة الملك في الأقصر إلى المتحف المصري الكبير.

وقال وزير الآثار في كلمته ببداية المؤتمر، إن أسباب النقل تتخلص في سببين الأول هو عرض التوابيت الثلاثة للملك في مكان واحد.

Advertisements

والسبب الثاني هو بدء أعمال ترميم التابوت والذي ظل دون أعمال ترميم لمدة 97 عامًا، حيث ستبدأ اليوم أولى مراحل الترميم وهي التعقيم والذي سيستمر لمدة ثلاثة أسابيع، ثم مرحلة الترميم نفسها والتي ستستغرق 8 أشهر متتالية، تمهيدًا لعرضه في مكانه بالمتحف الكبير.

يذكر أن المؤتمر بدأ وزير الآثار رحب فيها بالصحفيين من مصر وكل أنحاء العالم، والذين بلغ عددهم 150 وسيلة إعلامية، ثم بدأت جولة في معمل ترميم التابوت حيث تبدأ مرحلة تعقيمه.

وكانت وزارة الآثار قامت بنقل التابوت الخشبي المذهب الكبير للملك توت عنخ آمون من مقبرته في الأقصر إلى معامل المتحف المصري الكبير لترميمه تمهيدًا لعرضه ضمن المجموعة الكاملة للملك الذهبي في جناحه بالمتحف الكبير.