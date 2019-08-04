أخبار مصر | شاهد.. منظومة الشكاوي الحكومية داخل محطات المترو (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. منظومة الشكاوي الحكومية داخل محطات المترو (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عدد من صور مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة فى محطات المترو لتلقي شكاوى المواطنين وذلك في اطار العمل على حل تلقي مشكلات المواطنين والعمل على حلها.

وكان قد وجّه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق بضرورة إيلاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أهمية خاصة، وسرعة التعامل مع الشكاوى المختلفة في كافة المجالات، من أجل تيسير الحياة على المواطنين.

كما كلّف رئيس الوزراء ببناء وتطوير تطبيق المحمول "في خدمتك" وربطه بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.