أخبار مصر | النقل والإسكان والري والجيزة يبحثون آليات تنفيذ محطة قطارات صعيد مصر بمثلث بشتيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل والإسكان والري والجيزة يبحثون آليات تنفيذ محطة قطارات صعيد مصر بمثلث بشتيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، انعقاد إجتماعاً موسعاً بمقر وزارة النقل جمع كل من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وممثلي وزارة الأوقاف.

جاء الاجتماع لدراسة إنشاء مشروع محطة قطارات صعيد مصر بمثلث بشتيل (محطة قطارات / ورش صيانة للقطارات ) و إنشاء مجمع خدمات ومول تجاري وجراج بأرض بشتيل التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر كمشروع متكامل يضم كافة الأراضي المجاورة والتي تتبع وزارات الري والإسكان والأوقاف بحيث يكون مشروع يخدم المنطقة ويحقق نقلة حضارية كبيرة بها.

وكذلك بحث آليات تنفيذ هذا المشروع الهام ووضع تصور متكامل للمشروع.

Advertisements

في بداية اللقاء صرحت النقل أنه وقع الإختيار علي منطقة بشتيل لتنفيذ هذا اللمشروع الهام نظراً لوقوعها في منطقة مركزية متوسطة بين محطة سكك حديد رمسيس والجيزة كبوابة لصعيد مصر بالإضافة إلي كونها منطقة إلتقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي – الأسكندرية ) ووجود وسائل نقل متعددة متصلة بالمنطقة ( مترو الأنفاق – مونوريل 6 أكتوبر – خطوط أتوبيسات – وسائل نقل جماعي ) بالإضافة إلي وقوعها علي محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور ترعة الزمر / محور شارع السودان / محور أحمد عرابي / وشارع المطار ) وكذلك تكاملها مع المحيط العمراني حولها.

وأضافت أن هذا المشروع سيساهم في تكامل وربط وسائل النقل المختلفة وتخفيف الضغط علي محطات القطارات المركزية ( مصر – الجيزة ) علي مستوي النقل والخدمات والصيانة وكذلك المساهمة في التقليل من حالات التكدس المروري داخل شوارع العاصمة ورفع مستوي الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات.

ثم إستعرض الوزراء المخطط العام للمشروع وفقاً لمستجدات المشروعات المستقبلية بالموقع وملكيات الأراضي التابعة للجهات الحكومية المختلفة وكذلك كافة المقترحات الخاصة بالتنفيذ والتصميم بما يحقق التكامل بين كافة عناصر المشروع وشبكات الطرق ومترو الأنفاق وبما يحقق منظومة النقل متعدد الوسائط.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أهمية المشروع لخدمة المواطنين و الاتفاق على عمل دراسة مرورية خاصة بالمشروع على أن تتكامل مع الدراسة المرورية الخاصة بمشروع محور ترعة الزمر والقيام بأعمال الرفع المساحي المتكامل للمنطقة وقيام السكة الحديد بالتنسيق مع استشاري المشروع بشأن الاطوال والمساحات الخاصة بالخطوط والورش ودراسة امكانية أن تكون نهاية خط المناشي في بشتيل بدلا من رمسيس وقيام وزارة الأوقاف بتقديم تقرير عن استغلال الاراضي التابعة لها بالمنطقة للمشاركة في المشروع مع قيام وزارة الاسكان بدراسة اعمال تطوير وتوسعة شارع المطار.