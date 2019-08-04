شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادرة جيدة أم إهدار للمال العام؟».. أجهزة رياضية في شوارع الإسماعيلية تثير جدلًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من الجدل سادت شوارع الإسماعيلية بعد قرار المحافظ اللواء حمدي عثمان بتثبيت أجهزة رياضية في شوارع وحدائق المدينة، وسط مطالبات بتقديم الأولويات وتوفير الخدمات.

قرر المحافظ تثبيت ألعاب رياضية «جمانيزيوم وفيتنيس» في جزيرة الطريق الرئيسي وسط المدينة، لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وسط إقبال ضعيف من المواطنين.

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يأتى ذلك بعد قرارين من المحافظ اثارا جدلا واسعا؛ الأول إغلاق المقاهي الساعة الواحدة ليلا بدعوى مواجهة ظاهرة الطلاق، والثانى يقضي بإغلاق المطاعم بعد الواحدة ليلا.

مواطنون سخروا من الفكرة، معتبرين أن المحافظة «لم تصل بعد إلى مستوى الرفاهية الذي يؤدى إلى مثل هذه المبادرة التي تعد إهدارًا للمال العام»، وقال المواطن سيد عبدالعال: «هناك مشاكل تستحق الاهتمام، مثل مياه الشرب في القرى، والقمامة في المدينة».

في المقابل، شجع آخرون المبادرة، داعين إلى التوسع في نشر ثقافة الرياضة، وقال خالد محمد خالد، مهندس مدني من الإسماعيلية، وهو يمارس الرياضة على تلك الأجهزة، إنها فكرة «رائعة وشاهدها في السعودية».

الأجهزة الرياضية بعد تثبيتها في شوارع وحدائق الإسماعيلية

الأجهزة الرياضية بعد تثبيتها في شوارع وحدائق الإسماعيلية

الأجهزة الرياضية بعد تثبيتها في شوارع وحدائق الإسماعيلية

الأجهزة الرياضية بعد تثبيتها في شوارع وحدائق الإسماعيلية