شكرا لقرائتكم خبر عن التوقيع على الوثيقة الدستورية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري بالسودان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وقع المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وقوى الحرية والتغيير، الأحد، بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية.
واتفقت القوى المشاركة بالمفاوصات على الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة في السودان، بعد أسابيع من المفاوضات بين الطرفين.
وبحسب الجدول الزمني فإن المجلس العسكري والمعارضة سيوقعان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس.
وأوضحت المصادر أن تشكيل مجلس السيادة في السودان سيعلن يوم 18 أغسطس، فيما يعين رئيس الوزراء يوم 20 من الشهر ذاته، وتشكل الحكومة بعد ذلك بـ8 أيام.
وسيعقد أول اجتماع مشترك لمجلس الوزراء بالسودان في أول سبتمبر، حسب المصادر ذاتها.
وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير توصلا إلى اتفاق تقاسم السلطة «انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال»، حسب تعبير رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان.
وأكد الوسيط الإثيوبي الخاص للسودان، محمود درير، أن الاتحاد الأفريقي هو الضامن للاتفاق في السودان، وأن جامعة الدول العربية داعم مهم لهذه المرحلة، للمشاركة في بناء سودان جديد.
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