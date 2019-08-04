شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر مهلة لسداد مقدم شراء أملاك الدولة في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت مراكز ومدن محافظة الدقهلية، الأحد، آخر موعد لسداد ربع القيمة «25%» من تقدير لجنة البت لأملاك الدولة، وحذرت من تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحقهم.

وطالبت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، المواطنين الصادر لهم قرار من لجنة البت لتقدير أملاك الدولة، الصادر لهم ولم يقوموا بسداد نسبة 25 % من قيمة الشراء، سرعة التوجه لقسم أملاك الدولة وذلك لمواطني المدينة، وبالنسبة لمواطني المركز سرعة التوجه للوحدات المحلية التابعة لهم، تجنباً لتنفيذ قرارات الإزالة على منازلهم المقامة على أرض أملاك الدولة.

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وناشد اللواء حسام لبيب، رئيس مركز ومدينه بلقاس، جميع المواطنين واضعى اليد على أرض أملاك الدوله ولم يستكملوا باقى الإجراءات، بسرعه التوجه إلى مجلس مدينه بلقاس لإتمام الإجراءات بالمجلس والتوجه فوراً إلى ديوان عام محافظه الدقهلية للإنتهاء من الإجراءات.

وأرسلت محافظة الدقهلية منشور تحذيرى بانتهاء فترة السماح لحث المواطنين على سداد حق الدولة، كما تم تشكيل لجان من المتابعة والشئون القانونية وفريق العمل الميدانى لمراجعة طلبات تقتين الأوضاع بالمراكز، لعمل عقود للطلبات المستوفاة.

وفي سياق متصل، قاد محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة منية النصر، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة التابعة لهندسة ري دكرنس، بمنطقتي «منشأة الجمال وميت الخولي مؤمن»، في إطار الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث تم إزالة عدد ٣٤ تعدي بإجمالي مساحة ٤٧١متر مربع.