شكرا لقرائتكم خبر عن الإبقاء على رؤساء المباحث.. حركة التنقلات الداخلية لمديرية أمن الجيزة (الأسماء) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، حركة تنقلات وترقيات داخلية بين ضباط المديرية.

وجاءت كالتالي: «تولي العميد بهاء الدين سالم رئيسا لمباحث المعلومات، والعميد أحمد قنديل منصب رئيس شرطة المرافق والعميد خالد عبدالمتعال رئيسا للوحدات، والعميد محمد أنور رئيسا لمكافحة جرائم الأموال العامة، والعقيد عبدالحميد السبكي رئيسا لمباحث النشل، والعميد ياسر البحيري رئيسا لإدارة الترحيلات والمقدم محمد عبدالحي رئيسا لقسم الأمن».

وتم تعين المقدم محمد المسلمى رئيسا لمباحث المساعدات الفنية بمكتب مدير المباحث، بعد أن كان معاونا في مباحث الشيخ زايد.

Advertisements

وتولي العقيد على عبدالكريم رئيسا لمباحث الحماية المدنية بالجيزة، بعد أن كان يشغل منصب مفتش مباحث العياط والبدرشين، والعميد محمد حسن رئيس مباحث الطريق والمنافذ، والعقيد محمود الدامي رئيسا للمنشآت، والعميد محمد يوسف رئيسا لمكافحة المخدرات.

وتم نقل المقدم إكرامى البطران، من رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، إلى رئيس مباحث مركز أبو النمرس، وتولي المقدم هانى عماد رئيسا لمباحث أبوالنمرس، ونقل الرائد معتصم رزق معاون أول قسم أول أكتوبر.

وجدد اللواء محمود السبيلي الثقة في رؤساء مباحث ومفتشي أقسام الشرطة، على رأسهم العقيد عمرو البرعى مفتش مباحث وسط الجيزة، والعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والعقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والعقيد محمد غراب وكيل فرقة الغرب، المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة امبابة، والمقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، والمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، والمقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم اول اكتوبر، والمقدم مجدى موسي رئيس مباحث اوسيم، والمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز امبابة، والمقدم احمد صبري رئيس مباحث الشيخ زايد ثان، والمقدم كريم سمير رئيس مباحث الشيخ زايد اول، والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث الصف، والمقدم احمد صبحى رئيس مباحث العياط.

وجاء الإبقاء على رؤساء المباحث نتيجة للعمل الذي قام به خلال الفترة الماضية، والنجاحات التي حققها الضباط من ضبط تشكيلات عصابية، وإحباط عمليات سرقة، وضبط تجار مخدرات، والقضاء على البلطجة وضبط الخطرين والهاربين من أحكام قضائية خلال الفترة الماضية.