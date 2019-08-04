شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": غدًا طقس حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة.