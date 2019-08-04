شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يقرر إسقاط عضوية السيد البدوى وشطب اسمه من سجلات بيت الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إسقاط عضوية الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد السابق، وشطب اسمه من جميع سجلات الحزب.

وذكرت مصادر، أن قرار أبو شقة جاء بعد مذكرة تقدم بها فؤاد بدراوى السكرتير العام لحزب الوفد، موضحا فيها أن الهيئة العليا للوفد منحت السيد البدوى مهلة قدرها شهر كامل بداية من 19/6/2019 وانتهت فى 19/7/2019 حتى يسوى جميع خلافاته مع الشركات بعد صدور أحكام نهائية ضده بالسجن لكنه لم يلتزم بهذه المدة ،على حد قول المصدر.

وتابعت: "يترتب على القرار حرمان السيد البدوى من الترشح مرة أخرى لرئاسة حزب الوفد، إذ إن إسقاط عضويته جاء بناء على فقده أحد شروط العضوية وهو حسن السمعة والسير والسلوك الذى تنتفى بصدور أحكام جنائية ضده".

ويعقد المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، جلسة مع فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب بعد قليل، لتنفيذ القرار رسميا بشطبه من جميع سجلات حزب الوفد.