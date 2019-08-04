شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": 10 إجراءات لمجازر اللحوم بالمحافظات فى عيد الأضحى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددا من الإجراءات التى اتخذتها الإدارة المركزية للصحة العامة والمجاز بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، لـ482 مجزر لحوم بمحافظات الجمهورية استعداد لعيد الأضحى، لتأمين سلامة اللحوم بالأسواق. تكثيف المرور على مجازر الحيوانات واستعداد المحافظات لاستقبال عيد الأضحى ومتابعة أعمالها على مستوى المحافظة . رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر. تدعيم المجازر بأطباء من الادارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات توفير احتياجات المجازر من أدوات ومواد النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم. توفير وتأمين الاختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات. التنسيق بين مديرية الطب البيطرى والجهات الامنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر. توفير وتيسير خدمة الذبح بالمجازر الحكومية للأهالى خلال أيام العيد منعاً للذبح خارج المجازر حفاظاً على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة. تخصيص خط ساخن المتواجد بالهيئة بين أطباء الادارة العامة للمجازر والجمهور للرد على استفساراتهم المتعلقة بمواصفات وشروط الاضحية من الناحية الصحية وسلامة الحيوان قبل شرائه. التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة "المرئية والمسموعة" لنشر الوعى بين المستمعين والمشاهدين بكيفية اختيار الاضحية ومواصفاتها وتوعيتهم بأهمية الذبح داخل المجازر لضمان الكشف على الاضحية قبل وبعد الذبح لضمان صلاحيتها وخلوها من الأمراض وحفاظاً على البيئة . التنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم بالمحافظات المختلفة.

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