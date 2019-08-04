شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: فرق ساعات بين حادثى إطلاق نار فى تكساس وأوهايو.. والشرطة تحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت شبكة "سى إن إن" الأمريكية مقتل 9 أشخاص في حادث إطلاق نار في دايتون، أوهايو، وفقا للشرطة، وذلك بعد مرور ساعات من مقتل 20 شخصا فى حادث إطلاق نار وصف بأنه الأعنف والأكثر دموية فى تكساس.

وقالت شرطة دايتون، إن المشتبه به في الحادث قد لقى مصرعه، وأصيب 16 شخصًا آخرين على الأقل ويتم علاجهم في المستشفيات المحلية، وفقًا للشرطة.

وأضافت الشرطة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي موجود في الموقع للمساعدة في التحقيق.

وأوضح تيرى ليتل من قسم الاتصالات في المستشفى لشبكة "سي إن إن"، أن مستشفى ميامي فالي في دايتون يعالج 16 ضحية من إطلاق النار، ولم يذكر تفاصيل أخرى عن إصابات الضحايا.

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وتقوم المستشفيات المحلية في دايتون "بمعالجة العديد من الضحايا في الطوارئ بعد إطلاق النار" في مقاطعة أوريجون ، وفقًا لإليزابيث لونج، المتحدثة باسم شبكة كيترينج الصحية.

وتدير شبكة كيترينج الصحية العديد من مستشفيات فى منطقة دايتون بما في ذلك مركز كيترينغ الطبي ومركز جراندفيو الطبي.

وأخبرت لونج شبكة "سي إن إن"، أنها غير قادرة على تقديم معلومات محددة حول عدد الضحايا.

وأكدت إدارة شرطة دايتون، أنها ستوفر المزيد من المعلومات عند توفرها.