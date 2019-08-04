شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن الشرقية يعتمد حركة التنقلات الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، اليوم، حركة التنقلات الداخلية لمأمورى المراكز والأقسام وضباط المباحث ورؤساء أفرع البحث الجنائى.

وشهدت الحركة نقل المقدم أشرف ضيف، من رئيساً مباحث مركز شرطة الزقازيق إلى رئيس مباحث قسم ثانٍ الزقازيق، ونقل الرائد أحمد متولي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة الزقازيق، والرائد شادي الكفراوي، رئيسًا لمباحث قسم الصالحية الجديدة، والرائد هاني صفوت، رئيسًا لمباحث مركز أولاد صقر، والرائد محمد ثروت، رئيسًا لمباحث مركز أبوكبير، والرائد أحمد بنديري، رئيسًا لمباحث مركز مشتول السوق، والرائد أحمد الخولي، رئيسا لمباحث قسم أول العاشر من رمضان، والرائد أحمد شويخ، رئيسًا لمباحث قسم القُرين.

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وشملت الحركة أيضًا نقل الرائد أحمد غالب، رئيسًا لمباحث الإبراهيمية، والملازم أول محمد مناع، معاونًا لمباحث قسم أول الزقازيق، والرائد محمد صدقي، معاونًا لمباحث مركز الزقازيق، والرائد رمزي أبوزيد، رئيسًا لقسم تكنولوجيا المعلومات، والرائد أسامة عبده نصر، لإدارة البحث الجنائي، والمقدم رائد ربيع لفرع البحث الجنائي بقطاع الجنوب.

كما شملت الحركة نقل العقيد حسين السماحي، رئيسًا لقسم تنفيذ الأحكام، والعقيد محمد العادلي، مديرًا لإدارة الحماية المدينة، والعقيد مصطفى عرفة، رئيسا لفرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، والعميد عصام هلال مأمورًا لمركز بلبيس، والمقدم محمود مرسي، مأمورًا لمركز منيا القمح، والعميد مجدي سلامة، مأمورًا لمركز الإبراهيمية، والعقيد عمرو مندور، مأمورًا لمركز أبوحماد.

وشملت الحركة تجديد الثقة في الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث بلبيس، والرائد محمد درويش، رئيس مباحث أبوحماد، والرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، والمقدم حسين أبوفول، رئيس مباحث أول الزقازيق، والرائد أحمد عبدالغفار، رئيس مباحث قسم القنايات، والرائد أحمد شاهين، رئيس مباحث ههيا، والرائد محمد النادي، رئيس مباحث قسم فاقوس، والرائد محمود كمال، رئيس مباحث الحسينية، والرائد أحمد سليم، رئيس مباحث صان الحجر.