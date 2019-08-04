شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال تصحيح مواد الدور الثاني للشهادة الابتدائية الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت في محافظة شمال سيناء أعمال تصحيح المواد الخاصة بالدور الثاني للشهادة الابتدائية الازهرية، وذلك بحضور الشيخ محسن ابوالقاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية، والشيخ عاطف عبدالرحمن مدير التعليم الثانوى. وأكد الشيخ محسن ابوالقاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أن أعمال التصحيح تتم في مركز التصحيح بمعهد العريش الجديد.. مشددا على أن يتم التصحيح بدقة وموضوعية كبيرة ويتم مراجعة الاوراق بكل دقة للتأكد من اعطاء كل طالب حقه وفى تأنى من قبل المصححين، وأضاف إنه تم اختيار المصححين من أفضل العناصر التدريسية بشمال سيناء.

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