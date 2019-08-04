شكرا لقرائتكم خبر عن «تمريض الاسكندرية» تناقش «استراتيجية نظم الرعاية الصحية- مصر ٢٠٣٠» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق غدا الإثنين فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الخامس عشر، الذي تنظمه كلية التمريض، بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للأبحاث والدراسات المتقدمة، تحت عنوان «الرعاية الصحية متداخلة التخصصات: سد الفجوة وتحسين الجودة»، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض في سموحة، وتستمر أعماله لمدة يومين.

وقالت الدكتورة مها عادل، عميد الكلية، ان المؤتمر يناقش خلال فترة انعقاده العديد من المحاور الهامة، التي تتعلق بسلامة المرضى وجودة الحياة، والمعلوماتية التمريضية وربطها بالتكنولوجيا الذكية والذكاء الاصطناعي، والقدرة على القيادة وإدارة الرعاية الصحية، واستراتيجية نظم الرعاية الصحية- مصر ٢٠٣٠، وتعاون فرق خبراء الرعاية الصحية.

وأضافت أن عدد الأبحاث المشاركة في المؤتمر بلغ نحو ٨٠ بحثا علمياً من كافة الجهات والدول، مشيرة إلى أن المؤتمر تشارك فيه الدكتورة عفاف مليس، الأستاذ بجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كمتحدث رسمي، كما يشارك فيه أيضاً نخبة من العلماء والمتخصصين في العلوم الطبية والتمريضية والعاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات القوات المسلحة، والشرطة، ووزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، والتأمين الصحي، والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، وأعضاء الجمعية العلمية بكليات التمريض العربية، وممثلى واعضاء مشروع الإيرزمس.