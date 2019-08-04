شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزيرة التخطيط: معدلات الفقر في الصعيد انخفضت بفضل برامج الحماية الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، إنه «لا بد من معرفة ودراسة أسباب الفقر والتضخم أولًا لنسطيع العمل على وضع حلول لها»، مشيرًا إلى أن معدلات الفقر خلال الـ20 عامًا الماضية كانت في تزايد مستمر حتى مع النمو الاقتصادي خلال عامي 2006 و2007.

أضاف «كمالي» أنه مع تراجع معدلات النمو عام 2011 والبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي كان لا بد أن تزيد معدلات الفقر، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للإصلاح الاقتصادي، والحد كذلك من زيادة نسبة الفقر، وكانت من هذه الإجراءات ما سينفذ على المدى القصير مثل برنامج «تكافل وكرامة».

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أوضح «كمالي» أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات، مشيرًا إلى أن قياس معدلات الفقر حدثت في ذروة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، منوهًا أنه «لو حدث قياس لمعدل الفقر الآن سوف تنخفض النسبة عما كانت عليه في السابق».

تابع أنه في بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي قل معدل النمو، وزادت معدلات التضخم وأثر ذلك بالطبع على القوة الشرائية للمواطنين، متابعًا أن معدل التضحم انخفض الآن إلى أقل من 10%، بعد أن وصل في السابق إلى أكثر من 25%.

أكد أن «معدلات الفقر في الصعيد انخفضت مقارنة بالسنوات السابقة بسبب تركيز برامج الحماية الاجتماعية على محافظات الصعيد، موضحًا أن الحكومة «الواعية والرشيدة» نظرت لجذور المشاكل واتخذت الإجراءات المناسبة لخفض معدلات الفقر.