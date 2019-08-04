شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الحكومة تنشر مكاتب لشكاوى المواطنين داخل محطات المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة عن بدء تواجد مكاتب لمنظومة الشكاوى الحكومية داخل محطات المترو للتواصل مع المواطنين والاستماع لمشاكلهم على أرض الواقع . وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد أكد مسبقا على ضرورة الاهتمام برفع أكوام القمامة ومخلفات البناء من الشوارع، وكذا الإشغالات بمختلف أنواعها، فكل هذه الظواهر العشوائية يجب التعامل معها بأقصى سرعة، كما شدد أيضا على ضرورة التعامل بحسم مع أى شكوى ترد من حالة تعديات على أراضى الدولة، وتطبيق القانون، والإزالة الفورية، فلن يتم السماح بأى تهاون فى هذا الملف. Advertisements

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