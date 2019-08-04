شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الحج: وفاة 3 حجاج.. وغسيل كلوى لـ 20 حالة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح وزير الموارد المائية والرى ورئيس بعثة الحج المصرية، أن حالة الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية مطمئنة، وأن أفراد البعثة الدعوية من وزارة الأوقاف يقومون بعقد الندوات والمحاضرات التوعوية لحجاج بيت الله الحرام، وأن افراد البعثة من وزارة الداخلية يقدمون كل الدعم للحجاج من لحظة وصولهم الى الأراضى السعودية حتى تسكينهم فى محل إقامتهم .

وتلقى رئيس البعثة تقريرا من أفراد البعثة الطبية عن الحالة الصحية للحجاج يفيد بأنه حتى الآن بلغ عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية بالعيادات الخاصة بالبعثة الطبية 24477 حاجا، وتم تحويل 44 حاجا إلى المستشفى لتلقى العلاج وتماثل 17حاجا للشفاء، ولازال 26 حاجا تحت الملاحظة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة، لافتا إلى أن حاج من حجاج القرعة توفى بالمستشفى بعد عملية استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة، وتوفى حاج من حجاج التضامن نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتليف بالكبد، كما توفى حاج من حجاج السياحة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.

وأكد أن عدد الحالات التى تعانى من الفشل الكلوى وقامت بعملية الغسيل الكلوى هى 20 حالة بعدد مرات غسيل 59 مرة وعدد حالات الاورام التى قامت بجلسات علاج الاورام هى 4 حالة وتقوم البعثة بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة الحجاج المصريين والعمل على حل أى مشاكل يتعرض لها الحجاج.

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