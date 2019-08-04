شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الكيمياء باختبارات الفرصة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام، اليوم، أداء امتحان مادة الكيمياء باختبارات الدور الثانى، حيث بدأت لجنة الامتحان فى التاسعة صباحا، وذلك فى الأسبوع الأخير لامتحانات الصف الأول الثانوى باختبارات الفرصة الثانية.

وتعقد الامتحانات فى المدارس الثانوى ورقيا، ويعتبر العدد الذى يؤدى الامتحانات محدودا نظرا لقبول تظلمات أعداد كبيرة على نتيجة امتحان مايو الإلكترونى، مما أدى إلى نجاح كثير من الطلبة وعدم حاجتهم لدخول امتحان الفرصة الثانية.

وتعتبر امتحانات الفرصة الثانية إلزامية على الطلاب الذين لم يحققوا نسبة النجاح المقررة فى اختبار مايو الماضى، وهى 50% من مجموع المادة وبالتالى تم منحهم فرصة امتحان يوليو الجارى للتعويض على أن يبقى اى طالب لم يدخل امتحان الدور الثانى للاعادة العام المقبل.