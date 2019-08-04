شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طلبها الخلع.. زوج يطالب زوجته برد 550 ألف جنيه ثمن هدايا دفعها كمهر عينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب زوج، إلزام زوجته برد 550 ألف، ثمن هدايا اشتراها لها فى صورة مقدم الصداق العينى، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد طلبها الخلع، وعرضها افتداء نفسها ورد المهر الوارد بوثيقة الزواج، والبالغ 5 ألاف جنيه، ليؤكد: "خدعتنى وسلبتنى معظم أموالي، فى 8 شهور مدة الزواج، وبعدها قررت الطلاق، وصارحتنى بأنها تزوجتنى طمعا فى ما ستتقاضاه عند الطلاق، وأنها اتخذتنى كسبوبة".
وتابع الزوج "ع.ك.ح"، فى رده على الدعوى القضائية التى طالبت فيها زوجته بتطليقها خلعا: "خلال شهور الزواج، كانت زوجتى عبارة عن ضيف فى البيت، تأتى لتأخذ منى الأموال، ثم تسافر مع صديقاتها، لتنشب بيننا خلافات كثيرة بعد اكتشافى أخذها لوسيلة لمنع الحمل، واكتشافى غرضها من زواجها مني، لتتوعدنى بالانتقام، وعندما يئست من تخلف أهلها المستمر عن وعودهم بعدولها عن تلك التصرفات، طالبتهم برد أموالي، فتنصلوا من المسئولي".
ويضيف: "استولت على المسكن الخاص بنا، رغم أنه ملك لوالدى، مستعينة بالبلطجية، وعندما طالبتها بأخذ متعلقاتى رفضت منحى إياها وهددنى بإيذائى، إذا لم أتنازل عن حقوقى".
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