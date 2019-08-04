شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر فرصة أمام طلاب المرحلة الثانية لتنسيق رغباتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، من أعمال تنسيق طلاب المرحلة الثانية، إذ يتوقف الموقع الإلكترونى للتنسيق عن استقبال رغبات طلاب هذه المرحلة فى السابعة من مساء اليوم الأحد، حسب المدة القانونية التى أعلنتها الوزارة.

من جانبه، أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 2015 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى 2019/2020.

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وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الأحد.

وانطلقت أعمال المرحلة الثانية من التنسيق، بتسجيل الرغبات للطلاب بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05% فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%، الأربعاء الموافق 31 يوليو الماضى، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس الجارى.