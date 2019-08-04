شكرا لقرائتكم خبر عن لتوفير "حياة كريمة".. تدريب 40 شابًا من ذوى القدرات الخاصة ببنى سويف على متطلبات العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت مبادرة "مصر بكم أجمل" برنامجها التدريبى الثانى لمدة 6 أيام بمديرية القوى العاملة ببنى سويف، لتدريب 40 شاباً من الجنسين من ذوى القدرات الخاصة على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال.

وأكدت وزارة القوى العاملة، فى بيان اليوم، أن المبادرة تنفذها وزارة القوى العاملة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، وتهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

وأنابت الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل محمد عبد الرحمن، افتتاح البرنامج التدريبى بحضورعرفان شافعى مدير المديرية، ومحمد مختار ممثل عن المجلس القومى لشئون الإعاقة.

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وأشار رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، إلى أنه سيتم تخصيص جزء من البرنامج للتدريب على ريادة الأعمال وكيفية إعداد دراسة الجدوى لإقامة مشروع صغير أو متناهى الصغر، ويتم خلال البرنامج توفير فرص العمل المناسبة لذوى الإعاقة، وتوجيه الراغبين فى إقامة مشروعات إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعتهم حتى تنفيذ مشرعاتهم.

وأوضح، أن البرنامج التدريبى يشمل كيفية التغلب على صعوبات العمل ومواجهة الآخرين، وشرحا لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، فضلا عن قانون العمل 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، والتدريب على أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكيفية إعداد السيرة الذاتية للتقدم لأى عمل.

وتناول "عبد الرحمن" دور وزارة القوى العاملة فى تدريب ودمج الشباب من ذوى القدرات الخاصة فى سوق العمل وريادة الأعمال، مؤكدا اهتمام الوزير بتشجيع الشباب من ذوى القدرات الخاصة على تدريبهم على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال ومساعدتهم على توفير فرص العمل المناسبة لهم ومتابعتهم بعد دمجهم فى العمل والتنسيق مع جهاز إقامة المشروعات لتسهيل إجراءات إقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة.

ومن جانبها قالت عطيات سيد أبوزيد، مسئول ملف مبادرة "مصر بكم أجمل": إن المبادرة يتم تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى تستهدف 6 محافظات : الاسكندرية، والشرقية، والدقهلية، وبنى سويف، وأسيوط، وأسوان، والمرحلة الثانية تستهدف باقى أنحاء محافظات الجمهورية لتقييم الاستفادة للأشخاص ذوى القدرات الخاصة .